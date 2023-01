Mercato - OM : Un joueur veut claquer la porte, il reçoit une première réponse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé à Marseille en octobre 2020, Oussama Targhalline en aurait fini avec l'OM. Agé de 20 ans, le joueur marocain devrait son rompre son prêt avec Alanyaspor, avant de résilier son contrat avec le club phocéen. Selon plusieurs sources, il pourrait poursuivre sa carrière au Havre. Son directeur sportif, Mathieu Bodmer, s'est prononcé sur ce dossier ce jeudi.

Pour Pablo Longoria, le mercato hivernal n'est, certainement, une occasion pour changer drastiquement une équipe. Il est avant tout un marché « d'opportunité et de réparation » selon les dires du dirigeant. Le mois de janvier permet également aux clubs de se séparer d'éléments superflus. L'OM ne fait pas figure d'exception, lui qui s'est déjà séparé de Luis Suarez et d'Isaak Touré. Troisième gardien, Simon Ngapandouetnbu pourrait également être prêté à un club de Ligue 2.

Un joueur va résilier son contrat avec l'OM

D'autres joueurs vont profiter de ce mois de janvier pour donner une nouvelle trajectoire à leur carrière. C'est le cas d'Oussama Targhalline, présent à l'OM depuis octobre 2020. Arrivé en provenance de l'Académie Mohammed VI, ce milieu de terrain avait été cédé à Alanyaspor lors du dernier mercato estival. Mais en Turquie, Targhalline n'a pas obtenu le temps de jeu qu'il recherchait.

Direction Le Havre pour Targhalline ?

Comme l'a annoncé Foot Mercato , Targhalline va retourner à Marseille dans les prochaines heures et devrait en profiter pour résilier son contrat avec l'OM. Selon les informations de RMC Sport, le jeune joueur pourrait rejoindre le Havre gratuitement. Invité de l'émission Rothen Régale , Mathieu Bodmer s'est prononcé sur ce dossier.

Bodmer fait durer le suspense