Révolution au PSG, un gros entraîneur est déjà réclamé

L'été dernier, le PSG a remercié Mauricio Pochettino et a décidé de faire confiance à Christophe Galtier. Aujourd'hui, c'est donc lui qui est aux commandes et sur le banc du club de la capitale. Mais voilà qu'après seulement quelques mois, les critiques commencent déjà à pleuvoir et son avenir se retrouve au centre des discussions. Le nom de Zinedine Zidane revient à nouveau au PSG, où on ne dirait pas non à l'arrivée d'un gros entraîneur.

Pour le PSG, le moment tant attendu approche. Le 14 février, le Bayern Munich se présentera en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. C'est là que Christophe Galtier et les Parisiens seront réellement jugés. Mais jusqu'à présent, la préparation n'est pas bonne, en témoigne le nul concédé face à Reims ce dimanche. Suite à cette rencontre, Daniel Riolo a d'ailleurs dressé un constat très fort : il est impossible de jouer avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ensemble. « Tu peux dire "Galtier il est pas au niveau", mais aucun entraineur au monde ne pourrait faire jouer ces trois-là », a-t-il lâché sur L'After Foot de RMC .

«Le PSG n'avait pas les moyens», il lâche un terrible constat sur le mercato https://t.co/iCoorZqNd5 pic.twitter.com/zCTVLg8AHY — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

« Il faudrait certainement un entraineur d'un plus gros calibre »

Dans la suite de son intervention, Daniel Riolo a d'ailleurs évoqué la possibilité qu'un autre entraîneur prenne la relève de Christophe Galtier au PSG, expliquant : « Il faudrait certainement un entraineur d'un plus gros calibre... Pourquoi pas ? Mais il faut en plus derrière un effectif plus équilibré, plus cohérent, avec dans toutes les lignes des renforts par rapport à des joueurs qui sont clairement dépassés ».

Le PSG cherche un entraîneur ?