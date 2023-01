«On a raté notre mercato» : il détruit le recrutement du PSG

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG a une nouvelle fois perdu des points précieux dans la course au titre en Ligue 1. Alors que les joueurs sont une nouvelle fois passés à côté de leur match, Daniel Riolo a refusé de désigner Christophe Galtier comme le principal coupable. Selon lui, c'est le recrutement du PSG qu'il faut surtout remettre en question.

Depuis la reprise post-Coupe du Monde, le PSG n'y est plus. Avant de recevoir le Stade de Reims ce dimanche soir, le club de la capitale avait essuyé ses deux premières défaites en Ligue 1. Alors que le PSG enchaine les performances plus que moyennes, cela se répercute sur le plan comptable. Et face à Reims, les hommes de Christophe Galtier ont encore perdu des points importants dans la course pour le titre, ayant encaissé un but largement évitable à la dernière seconde de la partie (1-1).

«Ce n'est pas qu'un problème d'entraineur»

Présent dans l' After Foot après PSG-Reims, Daniel Riolo a expliqué que Christophe Galtier n'était pas la personne à pointer du doigt. D'après lui, le coach du PSG ne peut pas vraiment faire mieux avec l'effectif dont il dispose, la faute a un mercato estival totalement raté. « Ce n'est pas qu'un problème d'entraineur. C'est également un problème de joueurs que tu recrutes, de qui tu as sur le terrain et de quel sens tu veux donner à l'équipe. Est-ce que l'entraineur peut mettre en application l'idée de jeu qu'il a avec les joueurs qu'on lui a donnés. Si fin aout, Campos dit dans sa première interview : "on a raté notre mercato", déjà tu as tout compris », a estimé Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport, avant d'en rajouter une couche.

«C'est également un problème de joueurs que tu recrutes»