Il lâche un message après son transfert, l’entraîneur de l’OM va halluciner

Arthur Montagne

Après plusieurs mois de galère et un transfert avorté en toute fin de mercato estival, Bamba Dieng a fini par quitter l’OM en ce mois de janvier pour s’engager avec le FC Lorient. Après son départ, l’International sénégalais a écrit un beau message d’adieu dans lequel il a pris soin de ne pas citer Igor Tudor.

L'été dernier, l'OM avait tout fait pour se séparer de Bamba Dieng au point de tomber d'accord avec l'OGC Nice, mais le transfert avait finalement capoté à cause d'un problème lors de la visite médicale. Par conséquent, malgré une première saison aboutie à Marseille, l'international sénégalais a très peu joué lors de la première partie de saison et s'est donc de nouveau retrouvé sur le marché cet hiver. Bamba Dieng s'est ainsi engagé avec le FC Lorient ces derniers jours avant de poster un message d'adieux dans lequel il rend hommage à Nasser Larguet et Jorge Sampaoli... mais pas à Igor Tudor ni à Pablo Longoria.

Les adieux de Dieng…

« Comme vous le savez désormais, une belle page se tourne ! Avoir la chance de jouer pour un club comme l’OM a été un vrai privilège pour moi. L’histoire ne s’est certes pas finie comme je l’aurais souhaité, mais ainsi va la vie. Je tiens à remercier Nasser Larguet qui m’a donné la chance d’être recruté et m’avoir lancé avec les pros, de même que Sampaoli pour son accompagnement et sa confiance », lance-t-il sur ses réseaux sociaux, avant de poursuivre.

… qui oublie Longoria et Tudor