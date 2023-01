Après son coup de maître, l’OM doit-il se séparer de Guendouzi ?

La rédaction

Bamba Dieng a été le deuxième joueur de l’OM à définitivement quitter l’OM en ce mercato hivernal après Gerson. Il est question de deux éventuels départs en plus de ceux de Pape Gueye et de Jordan Amavi quasiment bouclés. Matteo Guendouzi doit-il être cédé par l’OM après l’arrivée d’Azzedine Ounahi ? C’est notre sondage du jour !

Depuis le début du mercato hivernal, Pablo Longoria a déjà bouclé trois départs depuis le début du mercato hivernal. Très tôt, le retour définitif de Gerson à Flamengo a eu lieu alors que le mécontentement de l’entourage du Brésilien avait été publiquement révélé par son père Marcao pour L’Équipe en octobre dernier. En outre, le jeune Salim Ben Seghir (19 ans) a été prêté à Valenciennes lorsque Bamba Dieng a enfin, après ses départs avortés à Leeds et Nice l’été dernier, quitté l’OM. Contre une somme comprise entre 7 et 8M€, l’international sénégalais de 22 ans s’est envolé pour la Bretagne et Lorient samedi soir.

Après Gerson et Dieng, à qui le tour à l’OM ?

Et maintenant ? Après les transferts de Bamba Dieng et de Gerson, un troisième joueur de l’OM pourrait-il être vendu ? D’après Téléfoot , bien que l’Atletico de Madrid fasse le forcing pour se faire prêter Jonathan Clauss en incluant une coquette option d’achat qui s’élèverait jusqu’à 12M€ selon L’Équipe , l’OM déclarerait son latéral droit comme étant intransférable. Quid de Matteo Guendouzi ? Toujours à en croire les indiscrétions de Téléfoot , l’OM ne serait pas dans l’obligation de vendre et ne songerait à se séparer de l’international français si et seulement si une offre hors marché était soumise au club phocéen d’ici la clôture du mercato.

Ounahi a débarqué à l’OM, le temps des adieux pour Guendouzi ?