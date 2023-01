Maltraité à l’OM, il a tout fait pour s’en aller

Thibault Morlain

Après son transfert avorté à Nice l’été dernier, Bamba Dieng s’était remis au travail à l’OM pour regagner sa place. Malheureusement pour le Sénégalais, ça n’a pas vraiment fonctionné. Dans une situation complexe à Marseille, Dieng a fini par enfin faire ses valises. Cet hiver, l’attaquant de 22 ans s’est engagé avec Lorient et pour cela, il n’a pas hésité à faire de gros efforts. Révélations.

Enfin, Bamba Dieng a quitté l’OM. A l’occasion de ce mercato hivernal, le Sénégalais a fait ses valises, s’engageant pour 4 ans et demi avec Lorient. La fin d’une période compliquée pour l’attaquant de 22 ans. « Dieng n’est pas respecté ? C’est vrai. On le ressort un peu quand on en a besoin. Il a été traité un peu comme une serpillère », expliquait dernièrement Riolo à propos de Dieng. C’est donc maintenant chez les Merlus que l’ex-joueur de l’OM va tenter de retrouver le sourire. Une quête du bonheur qui l’a amené à faire « énormément d'efforts financiers ».

Une saga prend fin à l’OM, Payet sort du silence https://t.co/AhwhJ2IQwl pic.twitter.com/QOzcP74R8Z — le10sport (@le10sport) January 29, 2023

« Il a choisi le FC Lorient »

En effet, dans des propos accordés à Prime Vidéo , Loïc Féry a livré certaines coulisses de ce transfert de Bamba Dieng. Le président de l’OM a alors avoué : « On est très content. On a essayé l'été dernier, cela ne s'est pas fait. Il a choisi le FC Lorient, il a fait énormément d'efforts financiers. Tout le monde est ravi de sa signature ».

« L’histoire ne s’est pas finie comme je l’aurais souhaité »