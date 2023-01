L’OM a réussi son coup sur le mercato, la raison est dévoilée

Thomas Bourseau

Depuis quelque temps, le nom d’Azzedine Ounahi revenait avec insistance du côté de l’OM dans le cadre du mercato hivernal. Et il semblerait que Pablo Longoria soit parvenu à ses fins notamment grâce à la position du SCO d’Angers envers le Napoli. Explications.

Samedi après-midi, l’OM annonçait avoir trouvé un accord de principe avec le SCO d’Angers pour l’opération Azzedine Ounahi, un joueur courtisé par le président Pablo Longoria avant même le début de la Coupe du monde au Qatar à l’automne dernier où il s’est montré aux yeux du monde avec le Maroc comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 9 janvier dernier.

L’OM doit une fleur à Angers pour Ounahi

Et ce dimanche, l’OM a officialisé l’arrivée du milieu de terrain de 22 ans qui était dans les travées du Vélodrome samedi soir lors du nul concédé par l’Olympique de Marseille face à l’AS Monaco (1-1). Longtemps confronté au Napoli qui semblait bien parti pour s’attacher les services d’Azzedine Ounahi qui souhaitait selon la presse rejoindre le club italien, l’OM a finalement raflé la mise. Et il semblerait que Pablo Longoria doive se succès aux attentes d’Angers.

Officiel : L'OM annonce sa deuxième recrue du mercato https://t.co/f48mkHr1jb pic.twitter.com/Cs6moht5FM — le10sport (@le10sport) January 29, 2023

«Le Napoli a abandonné, lassé du push and pull du président angevin»