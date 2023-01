L’énorme sacrifice de ce joueur pour quitter l’OM

La rédaction

Dans le dur à l'OM, Bamba Dieng va enfin débuter une nouvelle aventure. Déjà proche de la sortie lors du dernier mercato estival, l'attaquant sénégalais a trouvé un accord avec Lorient. Le joueur a été présenté au public ce vendredi, avant la rencontre face à Rennes. Comme indiqué par l'équipe bretonne, le buteur a consenti un important effort financier pour débarquer.

Sa dernière apparition sous le maillot de l'OM en championnat aura été lors d'un match face à Lorient le 14 janvier dernier. Comme un signe du destin. Quelques jours plus tard, Bamba Dieng rejoignait le club breton contre un chèque d'environ 10M€.

Bamba Dieng a rejoint Lorient

Déjà poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, Bamba Dieng a, cette fois-ci, trouvé un accord avec Lorient. Le buteur sénégalais a été présenté au public ce vendredi soir, juste avant la rencontre face à Rennes. Président de Lorient, Loïc Féry est revenu sur ce deal.

« Il a fait énormément d'efforts financiers »