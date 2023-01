L’OM a terrassé l’Europe pour son prochain transfert

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Recalé par Ivan Ilic, qui a finalement opté pour le Torino, l’OM a pris sa revanche en annonçant un accord de principe pour le transfert d’Azzedine Ounahi, la révélation de la dernière Coupe du monde. Malgré des offres plus importantes venues d'ailleurs, Angers a fini par accepter la proposition du club olympien.

A quelques heures du choc contre l’AS Monaco, l’OM a annoncé la nouvelle attendue par tous les supporters marseillais : un accord de principe a été trouvé pour le transfert d’Azzedine Ounahi. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’OM apprécie le profil de l’international marocain depuis un moment. Interrogé en décembre dernier sur la révélation de la Coupe du monde, Pablo Longoria n’avait pas caché son admiration pour Azzedine Ounahi.

Ounahi a toujours plu à Longoria

« Est-ce que j'aime Ounahi ? C'est comme si tu me demandais si j'aimais (Sofyan) Amrabat. La saison dernière, il avait très bien joué contre nous lors du 0-0 à Angers (en septembre 2021) et les premières minutes au Vélodrome, quand ils ont vite mené 2-0 (en février 2022, score final 5-2 pour l'OM). Il a à la fois des capacités athlétiques et techniques, il est plus physique qu'on ne le croit au premier abord », avait lancé le président de l’OM.

L’OM a raflé la mise, malgré des offres plus importantes

Si tout se passe bien lors de la visite médicale, Azzedine Ounahi sera un joueur de l’OM. D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, elle devrait se passer en deux parties : la première samedi soir et la dernière dimanche dans la matinée. Ensuite, l’OM pourra se réjouir d’avoir boucler ce gros coup. Toubache-Ter précise que pour Ounahi, Angers aurait refusé plusieurs offres plus importantes que celle de l’OM. Mais sauf mauvaise surprise de dernière minute, Marseille va bien gagner cette bataille. Une belle revanche pour Pablo Longoria, privé d’Ivan Ilic par le Torino.