Une offre est dégainée pour son transfert, il choisit l’OM

Auteur d’un joli début de saison avec l’OM, Jonathan Clauss a tapé dans l’œil des dirigeants de l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros ont dégainé une offre de prêt avec une option d’achat fixée à 9M€. Sûr de lui, l’international français veut rester à Marseille, où il a signé il y a six mois.

Jonathan Clauss ne pensait sûrement pas se retrouver au cœur de l’actualité du marché des transferts. Et pourtant ! Arrivé à l’OM l’été dernier, l’international français a réussi ses débuts. Clauss a découvert la Ligue des Champions et hormis un petit trou en octobre, l’ancien joueur du RC Lens a vite retrouvé son meilleur niveau. Gêné par une blessure depuis quelques semaines, Jonathan Clauss est tout de même courtisé par l’Atlético de Madrid. Une offre de prêt avec option d’achat fixée à 9M€ est arrivée sur le bureau des dirigeants de l’OM.

Jonathan Clauss veut rester à l’OM

Mais pour Jonathan Clauss, l’idée est claire : rester à l’OM. D’après les informations du journal L’Équipe , Clauss se sent bien à Marseille et le club est très satisfait du niveau affiché depuis son transfert en juillet dernier. Pas question donc de se séparer cet hiver, six mois seulement après son arrivée dans la cité phocéenne. Jonathan Clauss avait même confié qu’il se voyait bien finir sa carrière avec l’OM.

«Si l’OM me permet de jouer au très haut niveau, je vais rester»