«C'est complètement dingue» : L’OM a bouclé un coup en or sur le mercato

Arrivé libre à l’Olympique de Marseille l’été dernier en provenance de l’Inter, Alexis Sanchez avait laissé certains observateurs sceptiques, ces derniers étant inquiets de l’état physique de l’attaquant. Cinq mois plus tard, le Chilien de 34 ans a prouvé qu’il en avait encore sous le coude, de quoi en impressionner beaucoup.

En optant pour Alexis Sanchez au cours du dernier mercato hivernal, l’OM ne savait pas vraiment à quoi s’attendre avec l’attaquant chilien, compte tenu de ses derniers mois à l’Inter. Finalement, l’ancien du FC Barcelone et d’Arsenal impressionne et apporte toute sa qualité et son expérience au club phocéen. Sa prestation contre l'AS Monaco (1-1) samedi a notamment marqué les esprits. « Aujourd’hui, il mérite la note de 10 sur 10. Il a fait un match de champion parce que c’est un champion. Et c’est un garçon en or qui veut toujours aider l’équipe et faire la différence. On connait sa carrière et ce n’est qu’une nouvelle confirmation de son talent », savourait Igor Tudor après la rencontre.

« J'avais échangé avec des gens très haut placés en Italie qui m'avaient dit que ça allait être compliqué physiquement »

Bon nombre d’observateurs saluent aujourd’hui le recrutement d’Alexis Sanchez, arrivé libre après la fin de son contrat avec l’Inter. « J'avais échangé avec des gens très haut placés en Italie qui m'avaient dit que pour Sanchez, ça allait être compliqué physiquement. Je ne vais pas dire qu'il était cramé, mais presque. Nous on l'avait moins vu jouer, il n'avait pas beaucoup enchaîné les matchs, mais franchement bravo encore une fois à Longoria et aux dirigeants de l'avoir ramené et à Alexis Sanchez d'avoir relevé ce challenge », salue Kevin Diaz, chroniqueur dans l’ After Foot .

« On savait que c'était un joueur énergique, mais quand même »