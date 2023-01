L'OM gagne un gros bras de fer pour un transfert

La rédaction

Les supporters marseillais devaient se ronger les ongles de stress. Leur latéral/piston droit Jonathan Clauss était la source de discussion entre l'OM et l'Atlético de Madrid pour un transfert cet hiver. Mais cette transaction n'aboutira pas, et Jonathan Clauss restera à Marseille, pour poursuivre son aventure au moins jusqu'en juin 2025 selon RMC Sport.

L'OM anime grandement ce mercato hivernal. Après les arrivées de Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi et les départs de Gerson et Luis Suarez, un troisième potentiel départ n'aura pas lieu.

L'Atlético de Madrid jette l'éponge

Le feuilleton prend déjà fin. Voulant recruter Jonathan Clauss l'été dernier, alors qu'il était encore à Lens, l'Atlético de Madrid est revenu à charge pour se faire prêter l'international français. Mais l'OM n'entendait pas lâché son défenseur et a refusé deux offres de prêt avec option d'achat, la première à 9M€, la deuxième à 12M€ de la part des Colchoneros. Selon L'Équipe , les dirigeants madrilènes ont alors abandonné cette piste.

Clauss voulait rester