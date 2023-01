Un joueur de l'OM va échapper à l'ASSE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En manque de temps de jeu à l'Olympiakos, où il est prêté par l’OM, Konrad de la Fuente devrait écourter son passage en Grèce pour rejoindre un autre club. Alors que l’ASSE a été annoncée sur les traces de l’international américain, ce dernier pourrait finalement s’engager en faveur d’une autre écurie.

N’entrant pas dans les plans de l’OM, Konrad de la Fuente a pris la direction de l'Olympiakos lors du dernier mercato estival, mais le joueur formé au FC Barcelone n’est pas plus en réussite en Grèce, avec seulement 5 apparitions au compteur. L’OM lui chercherait ainsi un nouveau club afin de permettre à l’attaquant de 21 ans d’obtenir du temps de jeu.

Un prêt évoqué à l’ASSE

Ce dimanche, une arrivée à l’ASSE a notamment été évoquée pour Konrad de la Fuente. Le site EVECT a en effet confirmé qu’un prêt dans le Forez était à l’étude pour l’Américain, mais Foot Mercato jette un froid sur cette piste.

Konrad de la Fuente se dirige vers les Pays-Bas