Un indésirable de l'OM s'envole pour l'ASSE ?

Arnaud De Kanel

Les clubs de l'Hexagone s'affairent pour renforcer leur effectif afin de réaliser une bonne deuxième partie de saison. Figures emblématiques du football français, l'OM et l'ASSE pourraient s'aider dans cette fin de mercato. En pleine crise, les Verts souhaiteraient recruter un joueur en échec à l'OM. Un deal qui arrangerait tout le monde.

Il ne reste plus que quelques heures aux écuries françaises pour se renforcer. Le mercato fermera ses portes dans deux jours et l'OM ainsi que l'ASSE n'en ont visiblement pas fini. Marseille vient de boucler le départ de Bamba Dieng et attend ceux de Pol Lirola, Jordan Amavi et Pape Gueye. Un autre joueur, prêté, serait sur le départ pour... Saint-Etienne !

Un flop de l'OM chez les Verts ?

Prêté à l'Olympiakos par l'OM, Konrad de la Fuente pourrait quitter la Grèce avant la fin du mercato pour retrouver du temps de jeu ailleurs. Ainsi, l'AS Saint-Etienne pourrait donner à l'Américain ce qu'il souhaite d'après les informations d' EnVertEtContreTous .

Un prêt sec pour Konrad

Konrad de la Fuente pourrait donc débarquer dans le Forez sous la forme d'un prêt sec où l'OM prendrait en charge l'intégralité de son salaire. Un beau challenge pour lui dans un club qui doit sauver sa peau en Ligue 2.