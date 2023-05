ASSE : Surprise, voilà le premier transfert de l'été

Alexis Brunet

Après une première partie de saison très compliquée, l'ASSE va finalement tranquillement se maintenir en Ligue 2. L'objectif pour l'année prochaine sera donc de revenir rapidement dans l'élite. Pour ce faire, les dirigeants stéphanois planchent déjà sur le mercato, et un premier renfort serait déjà acté. Amilcar Silva devrait rejoindre le Forez cet été.

Après 17 journées de Ligue 2, l'AS Saint-Étienne ne comptait que neuf points au classement. Les supporters des Verts pensaient donc à ce moment-là être partis pour une autre saison galère. Les joueurs de Laurent Batlles ont même été relégables à un moment. Mais ils ont redressé la barre en deuxième partie de saison et ils sont aujourd’hui dixièmes de Ligue 2 et assurés d'être maintenus.

Objectif Ligue 1

La saison de l'ASSE a donc été diamétralement opposée à celle des Girondins de Bordeaux autre club mythique du football français qui était descendu l'année dernière avec les Verts . Pour espérer jouer la montée en 2024, les dirigeants stéphanois le savent ils devront s'activer sur le mercato afin de jouer les premières places. Alors que celui-ci n'ouvre ses portes que le 14 juin, Saint-Étienne aurait déjà acté un premier renfort.

Amilcar Silva devrait rejoindre l'ASSE