Le PSG va frapper fort, un incroyable coup se confirme

Alexis Brunet

Dernièrement, le PSG accélère sur plusieurs dossiers chauds. Après Manuel Ugarte ou bien encore Lucas Hernandez, c'est l'hypothèse Marco Asensio qui prend de l'ampleur. Bonne nouvelle d'ailleurs pour Paris, l'attaquant du Real Madrid ne souhaiterait pas s'engager avec le FC Barcelone. Cela ferait donc un concurrent en moins pour Luis Campos.

Comme chaque été, le Paris Saint-Germain est annoncé sur la piste de nombreux joueurs. Il faut dire que le club de la capitale est connu pour avoir de l'argent et il le dépense très souvent. Le mercato estival 2023 ne devrait pas faire figure d'exception. De nombreux noms sont cités pour rejoindre Paris. Parmi eux Victor Osimhen, Bernardo Silva, Randal Kolo Muani ou bien encore Harry Kane.

Les pistes Ugarte et Hernandez sont très chaudes

Mais il y a peu, deux noms sont ressortis du chapeau et sont annoncés très proches du PSG. Il s'agit de Manuel Ugarte (Sporting Portugal) et de Lucas Hernandez. Pour ce qui est du milieu de terrain uruguayen, Paris serait tout en pole position pour le récupérer, mais Chelsea est aussi sur le joueur. La donne est différente pour le champion du monde français. Certaines sources, notamment l'Équipe , annonçaient un accord de principe entre le joueur et le club parisien. Mais d'après le journal allemand Sport Bild , il n'en serait rien et le défenseur serait même plus proche d'une prolongation au Bayern.

PSG : C'est terminé pour Lionel Messi https://t.co/2nIS3Nrzai pic.twitter.com/O9WtA94qca — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

Marco Asensio ne rejoindra pas le FC Barcelone