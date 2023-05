Asensio, Galtier, OM... Toutes les infos mercato du 27 mai

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Le PSG tente tout pour se séparer de Paredes

Prêté l'été dernier à la Juventus avec une option d'achat avoisinant les 26M€, Leandro Paredes devrait faire son retour au PSG cet été. La situation sportive et économique de la Vieille Dame ne permet pas d'envisager un transfert définitif de l'Argentin. Mais le milieu de terrain n'entre pas pour autant dans les plans parisiens. Selon Fabrizio Romano, le PSG fera tout pour se séparer de Leandro Paredes cet été, quitte à le brader.



Le mercato de l'OM s'annonce bouillant

A quelques jours de l'ouverture du mercato estival, l'OM se prépare déjà en coulisses pour se renforcer. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent déjà. Et selon les informations de L'EQUIPE , Pablo Longoria a déjà ciblé les postes à renforcer en priorité cet été : un latéral gauche, un défenseur central et des milieux offensifs.



Le PSG a de la concurrence pour Luis Enrique

Alors que l'avenir de Christophe Galtier sur le banc du PSG semble s'inscrire en pointillés, plusieurs pistes seraient explorées pour le remplacer à l'image de celle menant à Luis Enrique. L'ancien coach du FC Barcelone serait même la priorité du Qatar, mais selon les informations de TMW , Naples rêve également d'enrôler Luis Enrique en cas de départ de Luciano Spalletti.



Le PSG veut recruter un crack du Barça

Réputé pour son flair sur le marché des très jeunes joueurs, Luis Campos semble avoir déniché un joli coup du côté du FC Barcelone. En effet, selon les informations de Toni Juanmarti, le PSG a jeté son dévolu sur Juan Hernandez, un crack de 15 ans qui veut quitter La Masia . Son arrivée à Paris serait même en bonne voie.



Asensio au PSG, ça chauffe