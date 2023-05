Surprise, le PSG tente de recruter un énorme crack

Baptiste Berkowicz

Le PSG souhaite flairer les bonnes affaires et pourrait bien enrôler un joueur très prometteur du FC Barcelone. La Masia étant connue pour former et sortir des joueurs de très haut niveau comme Busquets, Xavi, ou encore plus récemment Gavi. C'est le jeune Juan Hernandez, 15 ans, qui attire l'œil du club de la capitale.

Les relations entre le PSG et le FC Barcelone ne devraient pas s'arranger de si tôt. Le club parisien n'hésite plus à aller chercher des jeunes joueurs à l'étranger et pourrait jouer un bien mauvais tour aux Barcelonais.

Mercato : Mbappé attend du lourd, qui pour l’épauler au PSG ? https://t.co/LkVf0ansRg pic.twitter.com/kslPNXSnBU — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

Une pépite du Barça ciblée

Connue pour être un centre de formation très efficace, la Masia a un petit peu plus de mal ces dernières années à former de grands joueurs. Les jeunes barcelonais n'hésitent pas à s'exporter hors de Catalogne. Selon Toni Juanmarti, le PSG a jeté son dévolu sur Juan Hernandez et devrait même sceller son arrivée dans les prochaines semaines. Le joueur de 15 ans souhaite quitter le FC Barcelone.

Nouvelle politique du PSG ?