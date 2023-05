Le PSG prépare un double transfert à 110M€, il annonce une catastrophe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG est passé à la vitesse supérieure. Selon plusieurs médias, le club parisien serait sur le pont de mettre la main sur Manuel Ugarte pour 60M€. Il pourrait être rejoint par Lucas Hernandez, qui aurait donné son accord à la direction. Des mouvements, qui ne parviennent pas à convaincre Jérôme Rothen, qui a exprimé son ressenti sur le mercato.

Les deux premières recrues de l'été sont déjà connues ? Le PSG a avancé ses pions dans plusieurs dossiers et deux opérations seraient sur le point d'être bouclées. Jeune pépite du Sporting Portugal, Manuel Ugarte serait très proche du club parisien. Le PSG devrait lever sa clause libératoire fixée à 60M€. Valorisé 50M€ sur Transfermarkt, Lucas Hernandez (Bayern Munich) aurait, aussi, donné son accord.





Rothen évoque ses doutes

Au micro de RMC , Rothen a exprimé son ressenti. « Lucas Hernandez, c’est une très bonne idée. Mais est-ce qu’il rentrera dans le profil du futur entraîneur ? On ne le sait pas. Quid de Kimpembe ? S’il revient, est-ce qu’ils veulent en faire un titulaire ou un remplaçant ? Lucas Hernandez, c’est pour le faire jouer dans l’axe. » a lâché l'ancien joueur du PSG, pas forcément convaincu.

« Tout ça m’interpelle »