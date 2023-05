Mercato : Le PSG prépare du lourd, de grosses désillusions annoncées

Baptiste Berkowicz

Alors que le PSG s'apprête à finaliser certains dossiers, en vue du mercato estival, la politique sportive du club de la capitale pose question. Certains secteurs de jeu pourraient connaitre des embouteillages dans l'effectif parisien. Pour Jérôme Rothen, la direction prise par le PSG pour cette intersaison interpelle.

Les premiers dossiers avancent du côté du PSG. Celui du milieu de terrain du Sporting Lisbonne, Manuel Ugarte serait en phase de finalisation. Celui menant à Lucas Hernandez avancerait de manière significative ces dernières heures. Des pistes dont ne se satisfait pas Jérôme Rothen. Il s'est expliqué dans Rothen S'enflamme .

Un problème de concurrence

L'ancien joueur du PSG, désormais consultant, est pour du changement au sein de l'effectif parisien. Mais les noms évoqués pour débarquer prochainement dans le club de la capitale ne lui conviennent pas forcément : « Lucas Hernandez, c’est une très bonne idée. Mais est-ce qu’il rentrera dans le profil du futur entraîneur ? On ne le sait pas. Quid de Kimpembe ? S’il revient, est-ce qu’ils veulent en faire un titulaire ou un remplaçant ? Lucas Hernandez, c’est pour le faire jouer dans l’axe. »

Reparti vers pas mal de désillusions ?