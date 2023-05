Le PSG l’a mis dehors, il fait capoter un transfert

Thomas Bourseau

Thomas Tuchel a été remercié par le PSG en fin 2020 et pourrait être la cause d’un voire de plusieurs échecs parisiens sur le mercato estival à venir. Et ce serait notamment le cas de Lucas Hernandez. Explications.

Quelques heures avant le réveillon de Noël en 2020, le PSG prenait une grande décision : celle de licencier Thomas Tuchel qui avait pourtant amené le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions quelques mois plus tôt et l’a remporté avec Chelsea quelques mois plus tard.

Viré, Thomas Tuchel met à mal les plans du PSG

Depuis, Thomas Tuchel a été licencié par les Blues et a rebondi en mars dernier au Bayern Munich. Au sein du club bavarois, l’Allemand semble déjà avoir les idées claires pour le mercato estival avec notamment la piste Randal Kolo Muani sur laquelle le PSG travaille également comme le10sport.com vous l’a dernièrement confirmé.

Tuchel barre la route au PSG pour Hernandez