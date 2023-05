PSG : Messi prépare son départ, un beau cadeau lui tend les bras

Benjamin Labrousse

Si son départ du PSG n’a toujours pas été acté, tout indique que Lionel Messi ne sera plus parisien l’an prochain. L’Argentin ne fait plus parti des plans des dirigeants parisiens qui souhaitent entamer un nouveau cycle. Alors que le FC Barcelone espère le retour de sa légende, La Pulga pourrait revenir en terres catalanes doté d’un statut particulier…

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes dans quelques semaines, le PSG prépare l’après Lionel Messi. Car deux ans après sa retentissante arrivée dans la capitale, le septuple Ballon d’Or devrait quitter le club parisien. Malgré une saison marquée par son triomphe en Coupe du monde avec l’Albiceleste , La Pulga n’aura jamais été impliquée dans le projet du club français. Ainsi, ce dernier possède à ce jour deux prétendants majeurs : le FC Barcelone son club de cœur qu’il avait quitté en 2021, et Al-Hilal qui pour rappel, lui aurait proposé un contrat astronomique évalué à plus de 500 M€ annuels.

Messi adulé par tout l’effectif du Barça

Ce jeudi, le média ibérique AS fait état des relations de Lionel Messi avec les membres de l’effectif du Barça. Cela ne fait aucun doute, en cas de retour, le meneur de jeu argentin se situerait à la plus haute marche de la hiérarchie catalane. Depuis les départs annoncés de Sergio Busquets et Jordi Alba, seuls Sergi Roberto, Marc-André Ter Stegen, ou encore Ronald Araujo peuvent prétendre à une place de capitaine. Mais alors que le défenseur latéral espagnol semble très proche de Messi, c’est également le cas avec l’Uruguayen qui voue une grande admiration au septuple Ballon d’Or. Quant au gardien allemand, bien que des tensions eue existé entre les deux joueurs, ce dernier ne se serait jamais plaint d’un potentiel retour du joueur du PSG à Barcelone.

Messi assuré d’être capitaine en cas de retour à Barcelone