Séisme annoncé à l'ASSE, il répond

Entraîneur de l'ASSE depuis le mois de juillet, Laurent Batlles est passé par toutes les émotions cette saison. Après des débuts délicats, l'entraîneur stéphanois est parvenu à remonter la pente, jusqu'à assurer son maintien. Mais ce regain de forme ne devrait pas être récompensé par la direction. Batlles ne devrait pas prolonger son contrat, mais devrait être à la tête des Verts la saison prochaine.

L'ASSE revient de loin. A la fin de l'année 2022, le club stéphanois était au fond du trou. Lanterne rouge, la formation ne parvenait pas à sortir de cette spirale négative, qui aurait pu conduire à une descente en National. Heureusement pour l'équipe, le mercato hivernal est tombé à pic. L'ASSE a profité du mois de janvier pour renforcer le groupe de Laurent Batlles, lui aussi proche d'une humiliation. Comme indiqué par le 10Sport.com en exclusivité, la direction avait pensé à le remercier en février dernier, mais heureusement pour lui, l'entraîneur est parvenu à sauver sa peau.

L'ASSE ne prolongera pas le contrat de Batlles

Depuis, l'ASSE a enchaîné les bons résultats, jusqu'à atteindre la première partie du tableau. Grâce à ces résultats, Batlles pensait, peut-être, obtenir une récompense, à savoir une prolongation de contrat. Mais comme indiqué par But Football Club, la direction n'envisagerait pas d'étirer le bail du technicien, sous contrat avec l'ASSE jusqu'en juin 2024. Une situation, qui pousse Batlles à envisager d'autres options, notamment celle d'un départ en fin de saison.

« On est en train de travailler sur le fonctionnement de la saison prochaine »

Alors que des rumeurs apparaissent sur son avenir, Batlles a pris la parole avant le match face à Caen. « Pour l’instant, j’ai encore un an de contrat et on est en train de travailler sur le fonctionnement de la saison prochaine. On a vécu malgré tout une saison compliquée, mais on a un projet sur deux ans et ça va se finaliser tranquillement » a-t-il déclaré. Sauf retournement de situation, il devrait diriger son équipe la saison prochaine.