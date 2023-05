Galtier - PSG : Le verdict tombe, c’est terminé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après une première année compliquée à la tête du PSG, Christophe Galtier ne s’imagine pas partir dès cet été. Pourtant, de nombreux noms circulent pour venir prendre sa succession, dont ceux de Zinedine Zidane, José Mourinho ou encore Luis Enrique, mais le départ du technicien français est encore loin d’être acté.

Christophe Galtier ne s’en cache pas et souhaite rester à son poste la saison prochaine. « Si je mérite une deuxième année ? Oui. Pourquoi ? Parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d’énergie. Nous avons su maintenir le cap dans les moments très très difficiles, sur un plan personnel et professionnel , indiquait l’entraîneur du PSG samedi après le nul à Strasbourg, synonyme de sacre pour le club de la capitale. O ui j’estime, personnellement, que je mérite de continuer. »

PSG : Galtier balance une énorme annonce, il hallucine totalement https://t.co/Pfq326djc8 pic.twitter.com/vD2xRyABcu — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

Le PSG envisage de continuer avec Galtier

Reste à voir désormais si les dirigeants du PSG sont sur la même longueur d’onde que leur entraîneur. D’après les informations divulguées par le10sport.com, Christophe Galtier est bien parti pour rester à son poste. Nous vous révélions notamment qu’aucun contact n’avait été entamé avec José Mourinho, information confirmée depuis par Le Parisien.

Rien avec Mourinho, ni avec Enrique