L’OM a tenté un coup incroyable avec le Real Madrid

L’été dernier, Jorge Sampaoli a quitté l’OM après un petit mois de mercato. Le technicien argentin n’était pas satisfait du travail réalisé par Pablo Longoria, il a donc préféré quitter le club olympien. Sampaoli avait tout de même de grosses exigences, il aurait notamment réclamé les venues de Marcelo et Gareth Bale.

Un an et demi… et s’en va. L’aventure de Jorge Sampaoli avec l’OM n’aura pas duré une éternité mais elle a permis au club olympien de retrouver la Ligue des Champions au terme d’une saison réussie sur le plan national. Mais quelques semaines après cette qualification, le technicien argentin a décidé de claquer la porte.

Sampaoli a réclamé Marcelo et Bale

La raison ? Le début de mercato de l’OM ne l’a pas satisfait. A en croire les informations de Foot Mercato , Jorge Sampaoli aurait demandé à Pablo Longoria de faire venir Marcelo et Gareth Bale ! En fin de contrat avec le Real Madrid, les deux stars étaient libres de s’engager où elles le souhaitaient.

C’est confirmé, l’OM a choisi son nouvel entraîneur https://t.co/puUFYCMwp5 pic.twitter.com/ByPg1Ebz9B — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

L’OM ne pouvait pas s’aligner

Mais l’OM n’était clairement pas une option pour Pablo Longoria. Leurs salaires sont énormes et le club olympien ne pouvait pas se permettre de miser autant sur des joueurs qui sortaient d’une saison difficile sur le plan personnel.