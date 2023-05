Coup de tonnerre imminent à l’OM ? La surprenante annonce

Thomas Bourseau

Une saison et puis s’en va ? Il est question du départ d’Igor Tudor dans la presse depuis un certain temps. Mais l’entraîneur de l’OM n’aurait pas encore tranché, bien que son entourage note un certain épuisement chez le Croate.

Igor Tudor pourrait bien faire faux bond à l’OM cet été, soit seulement une année après sa nomination en tant qu’entraîneur du club phocéen. En effet, La Provence explique dans son édition du jour ce mardi que les doutes seraient bien présents en interne quant à la continuité d’Igor Tudor tant le principal intéressé se montre vague à ce sujet en atteste l’absence de prise de position en conférence de presse sur la question.

Fatigué, Tudor sur le départ ?

Néanmoins, quand bien même Igor Tudor venait à prendre la décision de quitter l’OM, ce ne serait pas pour rejoindre la Juventus comme il en est question dans la presse dernièrement. D’une part en raison du retrait de la Juve de ce dossier, mais surtout parce que Tudor déciderait de souffler pendant quelque temps s’il venait à prendre la décision de faire ses adieux à Marseille cet été selon La Provence.

«Il dépense tellement d’énergie dans l’approche et l’exercice de son métier»