OM : Il dit non à un transfert

Arnaud De Kanel

A l'image de ses coéquipiers, Jonathan Clauss a vécu une saison en demi-teinte. Coupé dans son élan après que Didier Deschamps ait décidé de se passer de lui pour la Coupe du monde, le latéral a totalement sombré moralement. Son avenir à l'OM a été remis en question mais il ne compte pas partir au mercato.

Jonathan Clauss était l'une des têtes d'affiche du recrutement marseillais l'été dernier. Fraichement arrivé du RC Lens après deux saisons pleines qui l'avaient mené vers l'équipe de France, le Strasbourgeois de naissance devait faire franchir un cap à l'OM mais il n'y est pas parvenu. Sa non-sélection pour le Mondial lui a fait perdre toute confiance et il a accusé le coup pendant de nombreux matchs. Annoncé sur le départ, notamment après une petite brouille avec Igor Tudor, pour renflouer les caisses du club, Clauss a affirmé qu'il souhaitait continuer.

«Je n’ai pas envie de partir cet été»

L'ancien lensois a lancé sa série d'annonces mercredi dernier pour Europe 1 . « Je n’ai pas envie de partir cet été. J'en ai discuté avec tout le monde. Il n'y a pas de raison que je parte. À moins de quelque chose d'extraordinaire, je serai là cet été », avait lâché Jonathan Clauss avant d'en rajouter une couche le lendemain en conférence de presse.

«Je me vois rester là encore quelques années»