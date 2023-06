PSG : Mbappé pose une très grande condition pour son avenir

Thibault Morlain

Kylian Mbappé ne s’en ai jamais caché, il veut disputer les Jeux Olympiques. Alors que l’édition 2024 à Paris se profile, l’attaquant du PSG est très attendu pour représenter les couleurs de son pays. Mais encore faut-il que son club accepte de le libérer pour l’occasion. Heureusement pour Mbappé, il est actuellement en fin de contrat et voilà que les JO pourrait être l’une des grosses conditions pour son avenir. Explications.

Dans un peu plus d’un an maintenant, la France et Paris accueilleront les Jeux Olympiques. Forcément, les Tricolores tenteront d’aller décrocher le plus de médailles d’or. Pour cela, on espère pouvoir compter sur Kylian Mbappé afin de mener l’équipe de France de football sur la plus haute marche du podium. Président de la FFF, Philippe Diallo expliquait d’ailleurs récemment concernant Mbappé et les JO 2024 : « Les Jeux Olympiques 2024 avec Kylian Mbappé ? Il y a une sorte d’intérêt supérieur du pays qui doit prédominer. Le monde entier aura le regard sur nous. Nous devons aligner notre meilleure équipe, avec le capitaine des Bleus. Je souhaite que son voeu soit exaucé ».

Coup de théâtre au PSG, Mbappé va imiter Messi et Neymar https://t.co/hP7rAdVmQ7 pic.twitter.com/TDFstT6RVu — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

« Mettre ça dans la balance où qu’il aille »

De son côté, Kylian Mbappé veut lui disputer les Jeux Olympiques au moins une fois dans sa carrière. L’attaquant du PSG avait manqué l’édition 2020 au Japon, retenu par le club de la capitale. Quid maintenant de 2024 ? Cette fois, Mbappé devrait être en position de force étant donné que cela pourrait être une condition pour son avenir, lui qui est en fin de contrat au PSG. Au micro d’ Europe 1 , Grégory Schneider a ainsi confié : « Le fait qu’il soit en renégociation ou que cette année ne soit pas automatique lui permet de mettre ça dans la balance où qu’il aille ».

« Il n’a qu’un mot à dire »