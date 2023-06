RC Lens : Un transfert de taille provoqué par le PSG ?

Alexis Brunet

Le RC Lens a réalisé une grande saison en Ligue 1 cette année. Les joueurs de Franck Haise se sont qualifiés directement pour la prochaine Ligue des Champions, une réussite qui pourrait provoquer de nombreux départs durant le mercato estival. Kevin Danso suscite notamment les convoitises du Napoli en Serie A, un dossier dans lequel le PSG pourrait avoir son importance.

Longtemps, l'OM a cru s'adjuger la deuxième place en Ligue 1. Mais c'était sans compter la folie lensoise. Le 6 mai dernier, les partenaires de Seko Fofana passaient devant les hommes d'Igor Tudor lors d'un match d'anthologie au stade Bollaert. Derrière, les nordistes réalisaient un sans-faute et coiffaient donc les Marseillais au poteau. Pour la première fois depuis la saison 2002-2003, le RC Lens jouera la Ligue des Champions l'année prochaine.

Naples pourrait remplacer Kim par Danso

La période qui arrive doit être sacrément redoutée par Franck Haise. L'entraîneur du RC Lens craint qu'une saignée soit opérée cet été sur le mercato. Cela pourrait commencer avec la perte du pilier de la défense lensoise, Kevin Danso. Le Napoli penserait en effet à l'Autrichien pour remplacer Kim Min-jae. Le Coréen est annoncé avec insistance sur le départ. Manchester United mais aussi le PSG lui font les yeux doux comme l'a rappelé Foot Mercato ce dimanche. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , le club italien a placé Danso en tête de sa liste, si Kim Min-jae venait à partir.

Openda aussi sur le départ ?

Ce n'est peut-être que le début pour le RC Lens. Avec une saison réussie comme la sienne, de nombreux éléments sont ciblés par les clubs européens. Loïs Openda, véritable révélation cette saison en Ligue 1, pourrait lui aussi quitter la France. Il serait pisté entre autres par le RB Leipzig. L'idée de rester une saison de plus en Ligue 1 et disputer la Ligue des Champions pour grandir un peu plus encore pourrait tout de même plaire au principal intéressé.