Luis Enrique, Neymar, Galtier… Toute les infos mercato du 19 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Luis Enrique, une priorité depuis le départ

Le Parisien fait le point dans ses colonnes du jour sur les coulisses de l'arrivée imminente de Luis Enrique sur le banc du PSG. Selon le quotidien et malgré les négociations avancées il y a encore quelques jours avec Julian Nagelsmann, Enrique était bel et bien la priorité estivale eu PSG pour le poste d'entraîneur.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Les versions s’opposent sur la piste Gallardo

La piste Marcelo Gallardo s'est éteinte ces dernières heures du côté de l'OM qui en avait fait une piste prioritaire, mais qu'en est-il du PSG ? Les versions s'opposent quant au réel intérêt porté par le Qatar au technicien argentin. De son côté, L’EQUIPE annonce que Gallardo n’a jamais été sollicité, tandis que Le Parisien indique qu’il était une solution de repli après Julian Nagelsmann et Luis Enrique.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Luis Enrique relance le mercato de Neymar

Ancien mentor de Neymar au FC Barcelone, Luis Enrique devrait avoir son mot à dire sur l'avenir de l'attaquant du brésilien ! Le PSG semblait déterminé à vouloir se débarrasser de son numéro 10 cet été, mais L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que nomination désormais très probable du technicien espagnol devrait relancer ce dossier, Enrique comptant beaucoup sur Neymar.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Une offre stratosphérique pour Neymar ?

En attendant de savoir si Luis Enrique relancera son avenir au PSG, Neymar dispose toujours d'un certaine cote sur le marché des transferts, même chez les prétendants exotiques. Le média italien TMW annonce que le club saoudien d’Al-Hilal pourrait réaliser une levée de fonds pharaoniques pour tenter d’attirer Neymar après avoir subi un échec cuisant avec Lionel Messi, qui a privilégié l'offre de l'Inter Miami.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Direction l’Arabie Saoudite pour Galtier ?

De quoi sera fait l'avenir de Christophe Galtier, qui s'est déjà vu signifier son renvoi du PSG ? Rudi Garcia a finalement raflé le poste d'entraîneur à Naples, mais Galtier dispose d'autres options, certaines plus surprenantes que d'autres. En effet, selon Foot Mercato , le futur ex-entraîneur du PSG aurait ouvert les discussions avec le club saoudien d'Al-Shabab, club basé à Riyad et qui a terminé à la 4ème place lors du dernier championnat. Les négociations seraient même en très bonne voie pour Galtier.



Pour plus d'informations, cliquez ici

RC Lens : Openda affiche ses envies de départ

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE , Loïs Openda dissimule à peine ses envies de quitter le RC Lens pour prendre la direction du RB Leipzig cet été : « Un transfert à Leipzig ? Mon agent s'occupe de ça avec ma famille. Je suis toujours au RC Lens et sous contrat (jusqu'en juin 2027) jusqu'à preuve du contraire. Mais Leipzig est un club qui peut me faire grandir. Ils viennent de remporter deux Coupes d'Allemagne (2022, 2023). Ils sont européens chaque saison. Je sais bien qu'il y a la Ligue des champions à disputer avec Lens. Mais Leipzig, c'est un peu plus grand encore. Beaucoup de gens m'expliquent que j'ai besoin d'une saison supplémentaire à Lens pour continuer à progresser. Je pense que ça peut être le bon moment pour aller voir un niveau encore supérieur. Si je me sens prêt à le faire, je ne dois écouter que moi-même », indique le buteur belge du RC Lens.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Alexis Sanchez fait trembler l’OM