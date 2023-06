Mercato : Il annonce son arrivée au PSG

Thomas Bourseau

Prêté avec option d’achat à la Roma par le PSG, Georginio Wijnaldum a vu sa blessure au tibia lui gâcher une partie de sa saison. Son retour au Paris Saint-Germain, le Néerlandais l’a publiquement évoqué, mais s’est montré indécis quant à la suite.

Georginio Wijnaldum quittait le PSG lors du mercato estival de 2022 après seulement une unique saison. En effet, Wijnaldum rejoignait José Mourinho à la Roma sous la forme d’un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat de 8M€ qui n’aurait été automatiquement levée si et seulement si l’international néerlandais disputait la moitié des matchs avec la Roma.

Blessé pendant une grosse partie de la saison, Wijnaldum revient au PSG

Mais en raison d’une blessure au tibia, qu’il s’est d’ailleurs fracturé, Georginio Wijnaldum a été écarté des pelouses pendant de nombreuses semaines. De quoi entériner son retour de prêt au PSG alors que la saison de la Roma s’est soldée par une défaite en finale de Ligue Europa face au FC Séville.

«J'ai un contrat avec le PSG et nous allons voir ce qui va se passer»