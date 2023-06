Le PSG vise une grande star, c’est la douche froide

Thibault Morlain

Actif sur ce mercato estival, le PSG travaille toujours sur l'arrivée d'un buteur pour la saison prochaine. Du lourd est alors annoncé à Paris. L'heureux élu pourrait notamment se nommer Harry Kane. Alors qu'on évoque des premières discussions avec le buteur de Tottenham, tous n'ont pas la même version à propos de Kane.

A quoi ressemblera l'attaque du PSG la saison prochaine ? Tandis que Lionel Messi est parti, l'incertitude plane concernant l'avenir de Kylian Mbappé et Neymar. Ça va bouger et Luis Campos est déjà en quête d'un buteur. Si on parle de Victor Osimhen et Randal Kolo Muani, le PSG aurait commencé à bouger ses pions pour Harry Kane.

« Cela sera difficile de négocier avec Tottenham »

Face à ces rumeurs concernant une possible arrivée du buteur de Tottenham au PSG, Fabrizio Romano a fait le point. Pour CaughtOffside , il a expliqué concernant Harry Kane : « Malgré les informations venant de France annonçant Kane comme une priorité du PSG, il n'y a pas de nouvelles sur l'attaquant de Tottenham pour le moment. J'ai toujours dit que cela sera difficile de négocier avec Tottenham ».

« Rien de concret actuellement »