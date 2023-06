Approché par le PSG, il va toucher le jackpot

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Marcus Rashford aurait rendez-vous avec le PSG à Paris pour évoquer un transfert cet été. Toutefois, l'attaquant de Manchester United et sa direction seraient proche d'un accord pour prolonger. D'ailleurs, les Red Devils devraient lui offrir un salaire XXL pour s'inscrire encore plus sur la durée à Old Trafford.

Alors que Kylian Mbappé ou Neymar pourrait quitter le PSG cet été, Nasser Al-Khelaïfi aimerait boucler le transfert de Marcus Rashford pour combler le potentiel départ de l'une de ses superstars. L'attaquant de Manchester United étant engagé jusqu'au 30 juin 2024, le président parisien aurait programmé une rencontre avec lui, qui serait actuellement à Paris, d'après Sports Zone . Toutefois, Marcus Rashford pourrait snober le PSG pour prolonger son séjour chez les Red Devils.

Le PSG a prévu une rencontre avec Rashford

Selon les informations de The Athletic , Marcus Rashford et la direction de Manchester United seraient proche d'un accord contractuel pour étendre leur cohabitation. Après avoir activé une prolongation d'un an au mois de décembre, les Red Devils souhaiteraient voir leur numéro 10 rester encore plus longtemps à Old Trafford. D'ailleurs, les deux parties seraient optimistes sur ce dossier et estimeraient pouvoir bientôt parapher un nouveau bail. Les discussions entrant dans la phase finale.

Un accord proche pour la prolongation de Rashford