Mercato : Le PSG condamné à faire une offre légendaire

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs attaquants du moment, Victor Osimhen fait saliver de nombreux clubs, dont le Paris Saint-Germain. Le Nigérian serait même l’une des grandes priorités de Luis Campos, qui après l’échec avec Robert Lewandowski l’été dernier semble décidé à enfin offrir un attaquant de pointe à Kylian Mbappé.

Avec le départ de Lionel Messi, le PSG va changer de visage et enfin pouvoir remodeler son attaque, souvent critiqué pour son manque de diversité dans les profils. Si on écarte l’indésirable Mauro Icardi il n’y a en effet aucun véritable numéro 9 et Luis Campos a bien l’intention de changer cela.

Osimhen, le rêve de Luis Campos ?

RMC Sport annonce en effet depuis plusieurs semaines que l’architecte du PSG aurait coché le nom de Victor Osimhen, grand artisan du Scudetto du Napoli. Auteur de 31 buts en 39 rencontres toutes compétitions confondues, il est l’un des attaquants les plus en vue du moment et il pourrait être une recrue précieuse pour le club parisien.

La Napoli lui offre un nouveau contrat

Il Mattino confirme ce mercredi l’intérêt prononcé du PSG pour Osimhen, qui serait également suivi de près par le Bayern Munich ainsi que par plusieurs cadors de Premier League. Mais le quotidien napolitain annonce surtout que du côté de son club on aurait lancé les grandes manœuvres pour le garder !

C’est soit 150M€, soit rien