Mercato : Le salaire de Bernardo Silva révélé, le PSG va pouvoir se lâcher !

Courtisé par le PSG, Bernardo Silva est une piste prioritaire pour le mercato estival. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’international portugais est tenté par le projet parisien. Il l’a fait savoir à Manchester City, des discussions sont en cours. Et pour Paris, ce dossier ne posera pas de souci sur le plan financier…

Luis Campos a une priorité pour cet été. Il veut, à tout prix, remettre la main sur Bernardo Silva. Après l’avoir révélé au grand jour lorsqu’il pilotait le projet de l’AS Monaco, le technicien portugais est convaincu que l’attaquant de Manchester City est l’un des chaînons manquants au PSG. Depuis un an, Paris tente de convaincre Bernardo Silva de venir. Et le travail porte ses fruits.

Bernardo Silva veut venir au PSG

Comme le10sport.com l’a révélé, et comme cela a été confirmé par la suite à plusieurs reprises par différents confrères, Bernardo Silva est tenté par le projet du PSG. Jusqu’à présent, Paris laissait Manchester City terminer sa saison, notamment en Ligue des Champions. Maintenant que les Citizens ont réalisé un triplé historique, l’heure est aux négociations. Paris va faire une offre.

9 millions d’euros de salaire, « seulement »