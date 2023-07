Une star choque l’Espagne avant son transfert, le PSG peut jubiler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour à l’Atlético de Madrid après six mois plus que poussifs du côté de Chelsea, Joao Felix a connu des débuts très remarqués à l’entraînement. Le comportement de l’international portugais, dont l’avenir ne semble plus passer par les Colchoneros, n’est pas passé inaperçu en Espagne alors que le PSG serait une option pour son avenir.

Prêté à Chelsea l'hiver dernier, Joao Felix n'a pas convaincu et a donc fait son retour à l'Atlético de Madrid. Un retour particulièrement remarqué puisque le Portugais, frustré d'avoir été écarté pour l'opposition de fin de séance, il n'a pas caché son agacement, au point d'avoir un échange musclé avec Andrea Berta, directeur sportif des Colchoneros . Et alors que le PSG suivrait cette situation, le journaliste espagnol Julio Pulido n'est pas tendre avec Joao Felix.

Joao Felix prend cher en Espagne

« La capacité de ce garçon à s'automutiler est énorme. Toutes ces images aujourd'hui nuisent à son image. Au lieu de venir avec humilité pour essayer de gagner Cholo, il gesticule, il se met en colère publiquement.... En interne, la situation est tendue et cassée. Simeone ne veut pas de lui dans le vestiaire parce qu'il pense que cette étape est terminée et qu'il n'y a pas moyen de le faire revenir. Ce que l'Atleti doit faire, c'est assumer qu'il va perdre beaucoup d'argent pour Joao Felix, et le plus tôt il l'assumera, le mieux ce sera », lance-t-il au micro d’ El Larguero sur la Cadena SER .

«La réalité est que Joao Félix ne veut pas être à l'Atlético de Madrid»