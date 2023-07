Première alerte à l’OM ?

Hugo Chirossel

Arrivé à l’OM pendant le mercato hivernal en provenance d’Angers, Azzedine Ounahi a été coupé dans son élan, à la suite d’une blessure à l’orteil qui l’a contraint à se faire opérer en mars dernier. Présent à la reprise de l‘entraînement avec le reste de ses coéquipiers, l’international marocain a encore quelques douleurs et va bénéficier d’aménagements pour les prochaines séances.

Encore en lice en Coupe de France et proche du PSG au classement de Ligue 1, l’OM avait décidé de frapper fort lors du dernier mercato hivernal. En ce sens, Ruslan Malinovskyi, Vitinha et Azzedine Ounahi sont arrivés, mais aucun d’eux n’a réellement convaincu pour ses premiers mois dans la cité phocéenne. En ce qui concerne l’international marocain, alors qu’il réussissait à gratter un peu de temps de jeu, une blessure à l’orteil l’a éloigné des terrains pour le reste de la saison.

Ounahi est de retour avec l’OM

Opéré en mars dernier, Azzedine Ounahi est aujourd’hui de retour. Comme l’indique L’Équipe , le milieu de terrain âgé de 23 ans est même en avance d’une quinzaine de jours sur son programme de reprise. Lors des tests physiques, il a d’ailleurs impressionné le staff de l’OM sur les exercices d’endurance. De quoi donner de l’espoir, mais il va tout de même falloir laisser du temps à Azzedine Ounahi, qui n’est pas encore totalement remis de sa blessure.

Toujours quelques douleurs au pied