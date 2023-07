Clash avec une star, le boss de l’OM s’en mêle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La relation entre Igor Tudor et Dimitri Payet a été explosive tout au long de la saison. Et la situation ne s'est pas améliorée avec le temps, bien au contraire. Laissé sur le banc durant la grande majorité de la saison, le joueur ne s'entendait pas avec le staff technique. Des tensions, qui avaient fait réagir Pablo Longoria, président du club marseillais.

Dimitri Payet refuse de parler de soulagement en évoquant le départ d'Igor Tudor. Mais le joueur a certainement vu d'un bon œil le départ du technicien croate, avec qui la relation n'était pas au beau fixe. Lors d'un entretien à France Football, Payet avait évoqué les tensions avec son désormais ancien entraîneur.

Payet s'est exprimé sur sa relation avec Payet

« On ne le connaissait pas. C'est vrai que sur les premières séances et, notamment, lors du stage en Angleterre fin juillet, on a découvert tout d'un coup quelqu'un de rude et brutal. Dans sa façon d'être, dans ses paroles. Il était autoritaire. C'était complètement différent évidemment de Jorge Sampaoli. On a été un peu choqués » avait déclaré le joueur.

Longoria a pris position dans ce dossier