Ils vont revenir à l'OM, la date est fixée

Arnaud De Kanel

L'OM fait son grand retour à l'entrainement ce lundi. Et comme chaque année, les dates de reprise varient d'un joueur à l'autre. C'est encore le cas cette saison puisque Marcelino devra composer sans une bonne partie de son effectif pour cette première semaine à la Commanderie.

Les vacances sont terminées ! Comme Le Havre, Lens, Lorient, Monaco, Lille, Montpellier, Nice, Strasbourg et Toulouse, l'OM retrouve les terrains d'entrainements ce lundi. Néanmoins, tout l'effectif ne sera pas à disposition de Marcelino. L'entraineur espagnol, qui débarque avec six personnes dans son staff, retrouvera notamment sa nouvelle recrue la semaine prochaine.

Les internationaux encore en vacances

Ce lundi, L'Equipe fait le point sur les forces en présence pour le grand retour de l'OM au centre Robert-Louis Dreyfus. Sans surprise, les internationaux qui ont été convoqués en juin reviendront seulement lundi prochain. Il s'agit-là de Jordan Veretout, Vitinha, Chancel Mbemba, Pape Gueye, Cengiz Under et Geoffrey Kondogbia. Ils reviendront juste à temps afin de s'envoler pour le premier stage en Allemagne.

Surprise, l’enfant du pays lance un énorme appel du pied à l’OM https://t.co/QV5aXHANoP pic.twitter.com/x4RsWAE1JI — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

Pas de Kolasinac ni de Sanchez

Cette reprise de l'entrainement se fait aussi sans Sead Kolasinac et Alexis Sánchez. Les deux joueurs ne sont plus sous contrat avec l'OM depuis samedi. S'il existe encore des chances que le Chilien reste, c'est bien plus délicat pour le Bosnien qui s'apprête à signer avec l'Atalanta Bergame.