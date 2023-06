«Fumier», un joueur de l’OM charge Payet !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant de savoir de quoi sera fait l’avenir de Dimitri Payet qui sort d’une saison relativement compliquée à l’OM, le numéro 10 conserve son image de très bon camarade dans le vestiaire. Et Valentin Rongier, après avoir été victime d’une blague de Payet, n’hésite pas à taquiner à son tour son partenaire de l’OM.

Cantonné à un rôle de remplaçant de luxe tout au long de la saison sous les ordres d’Igor Tudor, Dimitri Payet n’a pas vécu un exercice 2022-2023 des plus reluisants avec l’OM. Toutefois, l’international français reste un élément moteur du vestiaire et un cadre très apprécié par ses partenaires, notamment son vice-capitaine, Valentin Rongier. Et un épisode a parfaitement symbolisé cette bonne entente entre les joueurs de l’OM.

Quand Rongier taquine Payet

Interrogé par Le Média Carré , Valentin Rongier n’a pas hésité à taquiner Dimitri Payet, dont il a l'habitude de se moquer dans le vestiaire de l’OM : « On en revient toujours au même, toujours lui, le fumier : Dimitri. Ca faisait plusieurs fois que je le taillais dans le vestiaire et il me mettait en garde. Je me disais qu'il y avait rien qui pouvait me toucher », indique Rongier, qui se remémore ensuite un épisode précis avec Payet sur les réseaux sociaux.

« Il m’a affiché »