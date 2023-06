Les joueurs de l’OM reçoivent un coup de pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraichement nommé au poste d’entraîneur de l’OM, Marcelino va donc assurer la succession d’Igor Tudor cet été. Le technicien espagnol débarque avec des méthodes bien à lui au sein du club phocéen, et le milieu de terrain Tomas Pina lance un avertissement très clair aux joueurs marseillais sur les habitudes de Marcelino.

C’est officiel depuis vendredi soir : Marcelino est le nouvel entraîneur de l’OM et s'est engagé pour deux ans au Vélodrome. Après avoir largement prospecté le marché et songé à d’autres profils (Galtier, Gallardo, Fonseca), le président Pablo Longoria a finalement opté pour le technicien espagnol, qui a notamment œuvré par le passé du côté du FC Séville, de l'Athletic Bilbao, FC Valence et de Villarreal. D’ailleurs, un ancien protégé de Marcelino, Tomas Pina, s’est confié dans les colonnes de La Provence sur ses méthodes plutôt rudes.

Il cartonne à l’OM et promet un mercato de folie https://t.co/yYiwJnqiWF pic.twitter.com/VKyy5HaNBw — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

« Il réclame tellement d’engagement »

Pina assure que les joueurs de l’OM devront faire preuve d’une grande rigueur pour avoir du temps de jeu avec Marcelino : « Il faut de grands pros pour supporter sa méthode. Il réclame tellement d'engagement... SI un joueur n'est pas prêt à s'engager à 100%, il ne joue pas. Dans certains clubs, des joueurs se permettent parfois de manger moins bien, de s'entraîner plus tranquillement, de ne pas aller en salle. Avec lui, ça ne marche pas », indique l’ancien protégé de Marcelino à Villarreal, qui lance donc un avertissement très clair.

« Attentif au moindre détail »