L’OM pique une colère pour son nouvel entraîneur

Thibault Morlain

Ce vendredi, l’OM a donc officialisé l’arrivée de Marcelino. Un choix qui ne fait pas forcément l’unanimité sur la Canebière puisque quelques heures auparavant, de nombreux supporters se sont opposés à la nomination de l’Espagnol dans la presse local. Et visiblement, tout cela n’a pas plu à l’OM.

Le feuilleton de l’entraîneur a donc pris fin à l’OM. Le club phocéen a annoncé l’arrivée de Marcelino. « L’arrivée de Marcelino s’inscrit dans la volonté de donner de la continuité au projet du club. Nos nombreuses discussions ont montré une détermination et une compréhension partagées. Son expertise et sa personnalité correspondent aux exigences du haut niveau », expliquait Javier Ribalta dans le communiqué de l’OM.

Les supporters de l’OM pas fans de Marcelino

Une officialisation qui est tombée quelques heures seulement après un papier de La Provence donnant alors la parole à certains supporters de l’OM. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils n’étaient clairement pas pour l’arrivée de Marcelino à Marseille. « J’aurais préféré un entraîneur français, il y en a marre d’avoir tout ces hispanos qui font le club. On prend encore un coach qui ne parle pas français, j’ai l’impression qu’on se moque de nous, c’était loin d’être le choix numéro un », pouvait-on notamment lire comme réaction d’un supporter de l’OM à propos de Marcelino.

