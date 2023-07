Une grosse révélation est faite sur le boss de l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Considéré comme l’un des grands artisans du retour au premier plan de l’OM, Pablo Longoria continue d’assurer son nouveau rôle de président. Depuis un an, le dirigeant espagnol est soutenu par Javier Ribalta qu’il a nommé directeur du football. L’ancien de Manchester United en a dit un peu plus sur leur relation.

L’OM a connu pas mal de changements depuis 2016 et le rachat du club par Frank McCourt. L’arrivée de Pablo Longoria est sûrement la plus grosse évolution pour Marseille qui, depuis l’intronisation en tant que président de l’Espagnol, se stabilise dans le haut de tableau de la Ligue 1. Ce qui n’était plus arrivé depuis un moment.

La patte Longoria fonctionne bien

Spécialisé dans le recrutement, Pablo Longoria découvre le poste de président. Un métier à grosses responsabilités et à pression, surtout à l’OM. Mais pour le moment, son association avec Javier Ribalta, son directeur du football, fonctionne bien.

Transferts : Une star espérée à Marseille, la folle annonce de l’OM https://t.co/NJx01kJ9fc pic.twitter.com/CgtAayLz3u — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

«Travailler avec lui c’est facile»