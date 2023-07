OM : Surprise, son salaire augmente en pleine saison

Thibault Morlain

L’été dernier, l’OM avait réussi un très joli coup en s’offrant les services de Jonathan Clauss. Alors que le latéral français sortait d’une grosse saison avec le RC Lens, il avait donc opté pour le club phocéen afin de franchir un nouveau pallier. Et pour cela, Clauss avait visiblement fait certains sacrifices, mais voilà que l’OM aurait tout remis dans l’ordre.

Excellent avec le RC Lens, Jonathan Clauss avait l’embarras du choix pour son avenir lors du dernier mercato estival. Courtisé par Manchester United ou encore l’Atlético de Madrid, l’international français a finalement opté pour l’OM. Attiré par la possibilité de jouer la Ligue des Champions dans un grand club français, Clauss a donc filé sur la Canebière, acceptant même pour cela de consentir à certains efforts pour ce qui est de son salaire.

L'étonnante récompense reçue par l'OM https://t.co/VgbFkGv4xL pic.twitter.com/Ag0uvvEFEm — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

Un salaire revu à la hausse pour Clauss

Ayant donc accepté de rejoindre l’OM pour un salaire moindre, Jonathan Clauss aurait toutefois vu un changement sur sa fiche de paie au cours de la saison. En effet, La Provence explique ce dimanche que la direction olympienne avait augmenté Clauss ces derniers mois suite à ces effort consentis au moment de sa signature.

Pas question de quitter l’OM !

Désormais, Clauss évolue donc à l’OM avec un salaire supérieur à celui de son arrivée. De plus, pas question pour lui de s’en aller cet été et ce malgré le changement tactique qui devrait arriver avec Marcelino. Le quotidien régional l’annonce : pas question pour Clauss de quitter l’OM, lui devrait repasser dans un rôle de latéral droit plus classique.