L'incroyable sanction prise par l'OM

Pour le moment, le mercato est assez calme à l'OM. Alors que Pablo Longoria a réussi à faire venir deux nouveaux joueurs, le club phocéen veut également dégraisser. Le loft a ainsi fait son retour et on peut y retrouver les indésirables de l'OM. Et voilà que pour vraiment les pousser vers la sortie, la direction olympienne aurait pris une incroyable sanction.

Alors que l'OM a repris le chemin des terrains, le club phocéen a disputé son premier match amical face à Nîmes. Ça s'est alors soldé par une victoire (2-0), une rencontre à laquelle certains joueurs n'ont pas été conviés. Et pour cause... Jordan Amavi, Pol Lirola ou encore Konrad de la Fuente n'étaient pas là car l'OM ne compte plus sur eux et espèrent s'en débarrasser cet été. Lors de la rentrée, Javier Ribalta, directeur du football à Marseille, avait ainsi été très clair, invitant ces indésirables à trouver une solution loin de l'OM.

Le parking des joueurs est interdit !

Aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute sur la volonté de l'OM de vendre Jordan Amavi, Pol Lirola et Konrad De La Fuente. Indésirables, ils font partie de ce loft sur la Canebière. La Provence rapporte d'ailleurs une incroyable mesure prise envers ses joueurs. Tout simplement, ils n'ont plus le droit de se garer sur le parking des joueurs, devant utiliser celui des employés, qui est plus loin du vestiaire.

Quel avenir pour les indésirables de l'OM ?

La porte de sortie est donc clairement montrée au Français, à l'Espagnol et à l'Américain. Reste maintenant à trouver une porte de sortie pour ces indésirables de l'OM. Comme expliqué par le quotidien régional, les agents de Pol Lirola s'activeraient actuellement pour rebondir en Italie. Pour ce qui est de Jordan Amavi, quelques clubs auraient pris des renseignements sans pour autant aller plus loin. Et concernant Konrad De La Fuente, rien n'aurait vraiment fuité. A suivre...