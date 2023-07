Payet : Il l’annonce, son calvaire est terminé à l’OM

La rédaction

Mis à l'écart la saison dernière, Dimitri Payet espère retrouver du temps de jeu sous les ordres de Marcelino. Face à Nîmes, le Français a disputé l'intégralité de la seconde période dans un système, qui pourrait lui correspondre selon Frédéric Bompard. Pour le technicien, le plus dur est derrière le vétéran marseillais.

Une nouvelle saison débute pour Dimitri Payet, certainement la dernière. Agé de 36 ans, le joueur voit son contrat avec l'OM prendre fin en juin prochain et se dirige vers une retraite bien méritée. Mais avant de raccrocher les crampons, il souhaiterait ressentir quelques frissons sous le maillot marseillais. Il faut dire que Payet n'a pas été gâté la saison dernière. Mis à l'écart par Igor Tudor, il a traîné son spleen pendant plusieurs mois. Mais alors que Marcelino vient de débarquer, le vétéran espère tirer son épingle du jeu lors de cette pré-saison.





L’OM tient son coup de l’été, il crie au scandale https://t.co/q4d5zwYnHR pic.twitter.com/PTj4sHc9C6 — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

Bompard taquine Payet

Face à Nîmes ce samedi (2-0), Payet a disputé l'intégralité de la seconde période. Présent sur le banc adverse, Frédéric Bompard n'a pas hésité à le taquiner. « J'étais heureux de revoir Dimitri (rires)... Je lui ai dit : "Ah tiens, comme vous avez changé d'entraîneur, tu risques de jouer un peu plus cette saison !" Il a rigolé » a confié le technicien, qui s'attend à un retour au premier plan de Dimitri Payet cette saison.

« Il aura beaucoup plus de temps de jeu »