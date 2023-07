OM : Le terrible calvaire d’Aubameyang

Arnaud De Kanel

De retour à son meilleur niveau lors de son passage au FC Barcelone, Pierre-Emerick a déchanté à la fin de son aventure catalane avant de sombrer complètement à son retour à Chelsea. Entre braque violent et problèmes personnels, le nouvel attaquant de l'OM a vécu un calvaire.

L'OM tient sa nouvelle star et elle se nomme Pierre-Emerick Aubameyang. L'ancien attaquant de l'ASSE, du Borussia Dortmund, du FC Barcelone ou encore de Chelsea, a paraphé un contrat de trois ans avec la formation dirigée par Marcelino. Il aura bien évidement à coeur de se relancer, lui qui sort de plusieurs mois très compliqués sportivement mais également personnellement.

«Ça ne pouvait être qu'une année de galère»

Pierre-Emerick Aubameyang n'était pas au mieux cette saison et cela s'explique notamment par les gros soucis de santé qu'a connu son père dernièrement. « Il m'a vu dans un état catastrophique. Il m'a transféré en urgence de Barcelone à Paris, car je n'allais pas bien du tout fin mai, début juin, l'an passé, avec ambulance sur le tarmac. À cette époque, il était bien au Barça. Quand il y signe, il est même chez moi (il a une maison en Espagne) pendant presque quatre mois, avec sa femme et ses enfants. Et il marquait (13 buts en 23 matches, de février à mai 2022). Mes soucis de santé l'ont mis à plat. Comment mon fils, qui est si proche de moi, peut-il être bien dans sa tête ensuite ? J'ai subi plusieurs opérations (problème au rachis au départ), et on trouve une salmonelle quelques jours après ma sortie de l'hôpital et il faut repartir sur le billard. Je suis à deux doigts d' passer et il se fait casser, en plus, la mâchoire par des braqueurs chez lui à Barcelone alors qu'il a voulu protéger sa femme et ses enfants (fin août) ! À Chelsea, au début, il portait d'ailleurs un masque. Ça ne pouvait être qu'une année de galère », a déclaré Pierre Aubame, le père du joueur, pour le journal L'Equipe . Tout va pour le mieux désormais.

«Il se rend compte que je revois la lumière»