Une menace plane au dessus de l’OM

Arnaud De Kanel

L'OM s'est complètement écroulé sur la fin du championnat et a laissé le RC Lens prendre la si précieuse deuxième place du championnat. Les hommes de Marcelino devront donc passer par les tours préliminaires s'ils veulent disputer la Ligue des champions à la rentrée. Pour cela, ils devront être prêts très tôt et ça risque de leur jouer des tours...

Largué par le RC Lens après la cruelle défaite à Bollaert, l'OM a continué de sombrer jusqu'à la dernière journée de championnat. Un véritable échec pour le club phocéen qui devra passer par les redoutables tours préliminaires, un exercice qui ne réussit pas aux équipes françaises ces dernières années, afin de prendre part aux phases de groupes de Ligue des champions. L'OM devra donc être prêt rapidement. Il n'est d'ailleurs pas impossible de voir les hommes de Marcelino débuter en fanfare mais gare au contrecoup de cette préparation physique accélérée en fin de saison.

Désillusion totale pour l’OM, il justifie son transfert https://t.co/Sp6VnsFvbJ pic.twitter.com/k6wvvlPNNx — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

«Après... on a fini par le payer»

Dans un entretien accordé à La Provence la semaine passée, Elie Baup a parlé de son expérience personnelle. « À l'époque, avec Christophe Manouvrier, on avait accéléré le processus. Les garçons avaient beaucoup souffert, mais ils étaient tout de suite dans le bain quand la compétition a commencé. Ces joutes européennes nous avaient permis d'être prêts plus tôt que nos concurrents en Ligue 1. On a enchaîné d'entrée six victoires, on carburait alors que les autres étaient au diesel. Après... on a fini par le payer », se rappelait-il. Serge Conesa, préparateur physique lors du titre de l'OM en 2010, est encore plus pessimiste, notamment au vu du calendrier qui attend les Olympiens .

«Cette situation t'impose des dilemmes en permanence»