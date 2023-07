«Il va exploser» : L’OM réalise un énorme coup

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM a officialisé l’arrivée d’Ismaïla Sarr. L’attaquant sénégalais arrive de Watford, il a signé un contrat de cinq saisons avec Marseille. Certains de ses anciens éducateurs et dirigeants ont décrit le personnage et tous sont unanimes : Pablo Longoria a réalisé un très joli coup.

C’est officiel depuis lundi soir, l’OM vient de s’offrir Ismaïla Sarr. L’attaquant de Watford s’est engagé pour cinq saisons avec le club olympien, lui qui était à un an de la fin de son contrat avec les Hornets . Pendant que le feuilleton Iliman Ndiaye continue d’être géré par la direction marseillaise, le dossier Sarr a été conclu très rapidement par Pablo Longoria qui a vite convaincu l’ancien joueur de Rennes de venir à l’OM.

Une adaptation lente avant d’exploser

Eric Roy, l’entraîneur de Brest, l’a connu à Watford lorsqu’il était directeur sportif. « Quand je suis arrivé au club, il était déjà là. Il ne jouait pas, ce qui m'avait surpris vu ce que je savais de lui, alors j'ai demandé des explications. On m'a dit qu'il n'était pas prêt. Je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas fait grand-chose pour son intégration. Comme il prenait des cours de français avec une prof, j'avais demandé à celle-ci de dépasser un peu ses fonctions et d'aller voir un peu chez lui, d'aider sa femme aussi », raconte le technicien français.

«C'est le profil idéal pour Marseille»