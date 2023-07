L'OM a tenté un gros transfert, il dit tout

Arnaud De Kanel

L'OM a bien failli signer une révélation de la dernière Coupe du monde au Qatar. En froid avec son entraineur au Besiktas, Romain Saïss était sur les tablettes du club phocéen. Il a lui même confirmé des discussions très avancées avec la direction olympienne qui s'est finalement rétractée par la suite.

Les rumeurs disaient donc vraies. Romain Saïss était bien dans les radars de l'OM en vue d'une signature lors de ce mercato estival. Pablo Longoria et Javier Ribalta avaient entamé des discussions avec l'international marocain mais l'intronisation de Marcelino a visiblement rebattu toutes les cartes.

L’OM a trouvé sa nouvelle star, c’est du très lourd https://t.co/v4OswFFfjU pic.twitter.com/tou8PNeCiJ — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

«Il y avait un intérêt de l’OM»

Dans un entretien accordé à Foot Mercato , le nouveau joueur d'Al-Sadd est revenu sur les coulisses de ce transfert avorté à l'OM. « Il y avait un intérêt de l’OM. Ça a été, je crois, le premier club avec qui j’ai discuté. Avant même le début du mercato, j’avais échangé avec le président et le directeur sportif Javier Ribalta. Ça s’était très bien passé. Il y avait une offre de contrat du club et une offre pour Besiktas qui l’avait refusé. Je n’ai jamais caché que j’étais fan de l’OM étant petit. Pour moi, c’était une belle opportunité, un grand club français avec la C1 », a révélé Romain Saïss, avant de poursuivre.

«Ça aurait pu se faire plus tôt»